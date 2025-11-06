Encuentran con vida a Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán

La Fiscalía de Michoacán informó que fue localizado Alejandro Correa Gómez , expresidente municipal de Zinapécuaro, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre.

A través de su cuenta de X, la institución compartió la ficha de búsqueda que había emitido con la leyenda "localizado".

🟠📢 Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre. pic.twitter.com/kfGGwKZwda — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 6, 2025

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las circunstancias de su localización ni si hay personas detenidas en relación con el caso.

Cabe destacar que el hombre fue reportado como desaparecido un día después del asesinato de edil de Uruapan, Carlos Manzo .

