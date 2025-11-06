Marina asegura 2.5 toneladas de cocaína valuadas en 980 millones de pesos tras operativo marítimo en Michoacán

Como parte de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, se dio a conocer que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, lograron asegurar 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se informó que los narcóticos incautados tienen un valor superior a los 980 millones de pesos, lo cual representa un golpe certero contra los cárteles y la delincuencia organizada en el país.

El Ajusco se ha convertido en un lugar de desaparición de personas [VIDEO] Para las madres buscadoras el Ajusco se ha convertido en un sinónimo de desaparición; algunas personas creen que es una zona donde asaltan y hasta sepultan cuerpos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cómo fue el operativo de la Marina para asegurar los narcóticos?

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia a cargo de Omar García Harfuch , se señaló que las acciones fueron encabezadas por la Marina en coordinación con la misma SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

Tras labores de recorrido y patrullaje marítimo y aéreo, en un inicio se lograron avistar 47 bultos con contenido similar a la cocaína, por lo cual se continuaron con las acciones en conformidad con los protocolos de actuación, lo cual derivó en el hallazgo de otros 40 bultos con narcóticos.

Se señaló que fueron dos embarcaciones y unidades aéreas de la Armada de México, quienes se encargaron de asegurar las más de 2.5 toneladas de cocaína halladas en alta mar.

La Secretaría de Marina @SEMAR_mx en una operación marítima en las costas de Michoacán, aseguraron alrededor de 2.5 toneladas de cocaína.

Con este resultado, en la actual administración suman aproximadamente 51 toneladas de esta droga aseguradas en la mar, evitando que millones… pic.twitter.com/sEwKqVyHZM — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 6, 2025

Acciones marítimas suman 51 toneladas de droga aseguradas

Dentro del mismo comunicado emitido por la SSPC , se señaló que los narcóticos asegurados en las costas de Michoacán quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, el cual se encargará de integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Por otro lado, se destacó que con este exitoso operativo suman aproximadamente 51 toneladas de cocaína aseguradas en el mar en lo que se lleva de la administración.

Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima, aérea y terrestre que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en aguas nacionales, para inhibir la acción delincuencial, con el fin de garantizar y mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas -se lee en el comunicado de la SSPC.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.