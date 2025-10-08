Enfrentamiento entre Ejército y civiles deja varios muertos en Tamaulipas

Seis muertos y dos heridos fue el saldo de un incidente carretero en Tamaulipas, en el que se vieron involucrados elementos del Ejército y civiles.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de las Comandancias de la IV Región Militar y de la 48/a. Zona Militar, los hechos ocurrieron la noche del 6 de octubre sobre la carretera Ciudad Mante-Tampico.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

A la altura del kilómetro 71, a las 20:00 horas, una camioneta blanca intentó embestir a uno de los soldados, lo que llevó a los militares a abrir fuego, resultando en la muerte de seis civiles: cinco en el lugar y uno más durante el traslado al hospital. Dos personas resultaron heridas en el incidente.

Según lo informado, los militares dispararon “al percibir una amenaza a su integridad física”.

Tamaulipas investigará a militares

La Defensa dio aviso inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una carpeta de investigación para deslindar las responsabilidades que correspondan.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia Militar inició una investigación en el ámbito de su competencia.

Los militares implicados en los hechos fueron relevados de sus tareas y presentados ante la FGR en Tampico.

Medios locales han informado en las últimas horas que las víctimas eran en realidad jornaleros. Elefante Blanco informó que las familias de los sobrevivientes esperan informes médicos en el hospital Carlos Canseco.

Este miércoles, la presidenta, Claudia Sheinbaum, se refirió al caso. “Muy lamentable. La Defensa de inmediato tomó cartas en el asunto. Están las denuncias... Se va a revisar completamente la actuación y vamos a estar muy cerca de las familias. Hay que revisar, para tener todos los datos de qué ocurrió", dijo.