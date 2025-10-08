Dan suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena contra orden de aprehensión

Un juez federal concedió suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena , presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, quien impugnó la orden de aprehensión en su contra por los probables delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Pese a esta resolución, “El Abuelo” seguirá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, ya que su libertad permanece bajo disposición tanto del juez de amparo como del juez de control encargado del proceso penal.

“Se concede a Hernán Bermúdez Requena la suspensión definitiva contra los actos y las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta interlocutoria”, señala el resolutivo.

FGR impugna sin éxito la suspensión

Asimismo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México declaró infundado el recurso de queja presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba revertir la suspensión provisional otorgada previamente por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal.

Durante la sesión, el magistrado Ricardo Garduño Pasten precisó que la suspensión no ordena la libertad del acusado, sino que, en caso de ejecutarse la orden, su situación jurídica quedará bajo disposición del juez de amparo para garantizar el debido proceso.

El juez de distrito está diciendo que, en dado caso que se ejecute la orden de aprehensión, quede a su disposición en el lugar de reclusión y a las de las autoridades jurisdiccionales para la continuación del procedimiento, esto es, no implica que se esté diciendo que a través de esta suspensión vaya a ordenarse la libertad de la persona o no se pueda ejecutar la orden de aprehensión o alguna cuestión mayor, únicamente lo que dijo el juez fue que sí se ejecuta la orden quede a su disposición. Entonces, no hay alguna cuestión que pudiera ocasionarle un agravio al Ministerio Público y, además, los efectos dados a la suspensión son estrictamente apegados a lo que dice la Ley de Amparo

Cronologia de la extradición de Hernán Bermúdez Requena

12 de septiembre de 2025: Hernán Bermúdez Requena

13 de septiembre: Bermúdez Requena tuvo una audiencia con el juez Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, donde rechazó someterse a una extradición abreviada, alargando el proceso

Durante su estancia en Paraguay, el gobierno paraguayo determinó que su ingreso y estancia en el país eran irregulares

17 de septiembre: Paraguay expulsa a Bermúdez Requena debido a su estatus migratorio irregular y su intento de evadir la extradición

Inicia su traslado a México con varias escalas, incluyendo más de 12 horas en Bogotá y una parada en Chiapas , bajo extrema custodia

y , bajo extrema custodia 18 de septiembre: Arriba a México, es ingresado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1 en el Estado de México

Bermúdez enfrenta órdenes de aprehensión por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.