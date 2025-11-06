Asesinan en Oaxaca a regidora del PVEM, Guadalupe Urbán Ceballos

Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinada a balazos este jueves, luego de salir de su domicilio.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condenó el asesinato.

Información en desarrollo...

