Seguridad
Nota

Asesinan en Oaxaca a regidora del PVEM, Guadalupe Urbán Ceballos

La funcionaria fue asesinada a balazos este jueves, luego de salir de su domicilio.

Regidora del PVEM en Oaxaca
@Gelosnivon
Escrito por: Majo Santillán González

Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, fue asesinada a balazos este jueves, luego de salir de su domicilio.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec condenó el asesinato.

Información en desarrollo...

