Desaparición de Kimberly y Sofía en Naucalpan genera alarma entre estudiantes y vecinos

La desaparición en Naucalpan de dos adolescentes mantiene en tensión a familias, estudiantes y vecinos del Edomex. Las víctimas son Kimberly Hilary Moya González, de 16 años; y Sofía Ollinyolistli Torres García, de 15.

Fueron hechos separados pero cercanos, pues ambas jóvenes fueron vistas por última vez en distintas colonias de Naucalpan, sin que hasta el momento existan reportes oficiales sobre su paradero.

La Fiscalía del Edomex activó fichas de búsqueda para ambas menores y exhortó a la ciudadanía a compartir cualquier información que ayude a localizarlas. En redes sociales, comunidades escolares y vecinales difunden sus rostros y recuerdan la importancia de actuar rápido, pues cada minuto es crucial.

Fiscalía del Edomex La noticia de estas dos ausencias generó un eco de preocupación en Naucalpan, donde residentes, alumnos y colectivos tejieron una red de solidaridad en redes sociales.

La desaparición de Kimberly

Kimberly Hilary, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan de la UNAM, salió el 2 de octubre de su casa en la colonia San Rafael Chamapa con la intención de sacar copias de material escolar.

Desde ese momento, su familia perdió contacto con ella. Las cámaras de seguridad la captaron en el trayecto, pero no hay más rastros.

Vestía pantalón de mezclilla azul, blusa verde de tirantes, sudadera gris, tenis blancos y mochila rosa. Su familia reiteró que no existen indicios de que planeara irse. La Fiscalía mantiene abierta una línea de contacto al 55 53 48 40 00 para recibir información que ayude a ubicarla, incluso de forma anónima.

Tres días después, Sofía desaparece

El 5 de octubre, Sofía Torres fue reportada como no localizada en la colonia Plan de Ayala Segunda Sección, a unos kilómetros de donde se desapareció Kimberly. Su familia también asegura que no existía motivo para que se ausentara por voluntad propia.

Con cabello cobrizo, tez clara y 1.63 metros de estatura, la adolescente es buscada activamente por la Comisión Local de Búsqueda de Personas y colectivos ciudadanos. Autoridades reiteran que cualquier información debe canalizarse por medios oficiales, para proteger a informantes y la efectividad de las investigaciones.

Comunidad unida y exigencias de acción inmediata

Vecinos, estudiantes y grupos feministas se unieron en jornadas de difusión digital y manifestaciones pacíficas para exigir resultados en las investigaciones. Realizaron cierres viales en puntos estratégicos de Naucalpan y convocado a vigilias con velas en plazas públicas.

Este movimiento busca mantener viva la atención mediática y evitar que los casos se diluyan entre expedientes. La solidaridad ciudadana, aseguran los familiares, es una fuente de esperanza en medio del miedo y la incertidumbre.

¿Coincidencia o patrón? Temor creciente entre los habitantes

Aunque no existe confirmación oficial de un vínculo entre los casos, la cercanía geográfica y el perfil de las víctimas generó sospechas de un posible patrón de riesgo. Organizaciones locales piden reforzar la vigilancia y protocolos de seguridad para estudiantes en la zona.

La Fiscalía mexiquense insiste en mantener la calma y evitar difundir información no verificada, pero el llamado comunitario es acelerar las búsquedas y fortalecer las medidas preventivas.

