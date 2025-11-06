Aseguran a 40 menores de edad en centro nocturno de Durango

Al menos 40 menores fueron asegurados después de que acudieran a un centro nocturno en el municipio de Nombre de Dios, Durango . Los jóvenes, quienes no tenían edad para beber, fueron sorprendidos con armas blancas.

Los jóvenes, de entre 12 y 17 años y que consumían alcohol, fueron entregados a sus padres después de que una llamada anónima alertara a las autoridades sobre su presencia en el centro nocturno, de acuerdo con Fuerza Informativa Azteca (FIA).

¿A qué edad se puede ir a los centros nocturnos?

De acuerdo con el Reglamento de Desarrollo Económico de Municipio de Durango señala que se sanciona específicamente la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad en cantinas, bares, discotecas, centros nocturnos, cines, centros de convenciones, teatros al aire libre, entre otros espacios de entretenimiento o culturales.

Menores de Durango involucrados en delitos

En otro hecho, elementos del Operativo Dragón, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango , detuvieron a dos menores de edad que robaron dos radiadores metálicos de una bodega en el fraccionamiento Ciudad Industrial, en la ciudad de Durango.

Los presuntos responsables fueron identificados como Osvaldo "N" y Ever "N", de 16 años, quienes fueron sorprendidos por el encargado del establecimiento en el interior del lugar cuando trataban de escapar.

Los menores fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGED) y quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

