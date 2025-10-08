Militares destruyen cinco áreas de concentración de droga en Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se aseguraron y destruyeron cinco áreas de concentración de droga en Culiacán, Sinaloa, luego de recorridos por parte de personal militar.

De acuerdo con las autoridades, personal militar realizaba recorridos de reconocimiento en la zona rural del municipio cuando localizó áreas de concentración en los poblados Higueras de Abuya, San Francisco de Tacuichamona, Bebelama de San Lorenzo y Las Flores, con los siguientes químicos y utensilios:

150 litros de acetona

1, 200 litros de metanol

400 litros de ácido clorhídrico

300 litros de ácido sulfúrico

250 litros de alcohol etílico

50 kilogramos de sosa cáustica

26 bidones

🚨#AlertaADN#OGH | Autoridades aseguraron cinco áreas clandestina donde se almacenaban químicos para la fabricación de drogas en diferentes poblados de la zona rural de Culiacán, en Sinaloa https://t.co/puuxDelq2K — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quiénes participaron en la destrucción de la droga?

El aseguramiento se realizó por parte del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República , la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva.

¿Qué pasará con la droga?

Los químicos y sustancias nocivas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y fueron destruidos con el objetivo de que no lleguen a la población.

Almacenes con químicos para procesamiento

El pasado 1 de octubre, se incautaron 660 litros de acetona, 100 litros de ácido clorhídrico y 25 kilos de sosa cáustica. Dichas sustancias, que son fundamentales para la elaboración de narcóticos sintéticos , fueron localizadas en los poblados El Zapote, Lo de Bartolo y Cabañas de Tacuichamona.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.