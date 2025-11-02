Se registra balacera en el panteón de San Francisco Culhuacán, en pleno Día de Muertos

La noche de este 2 de noviembre, los capitalinos acostumbran acudir a los distintos panteones de la CDMX para visitar las tumbas de sus difuntos, como parte de las celebraciones del Día de Muertos, lamentablemente, los visitantes del panteón de San Francisco Culhuacán vivieron momentos de terror cuando se desató una balacera.

De acuerdo con los primeros reportes, se registró una movilización policial en la calle Santa Ana, del pueblo San Francisco Culhuacán, en la alcaldía Coyoacán, tras una balacera. Hasta el momento, se desconoce si existen personas lesionadas o muertos. Te contamos los detalles.

Autoridades reportan un a balacera en el panteón San Francisco Culhuacán

Esta noche, alrededor de las 19:30 horas se registró una balacera dentro de las instalaciones del panteón San Francisco Culhuacán. Inmediatamente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX se movilizaron hasta el lugar.

Al parecer, se trató de una riña entre familiares que se encontraban de visita en dicho panteón de la alcaldía Coyoacán. La discusión entre los visitantes del panteón escaló a tal grado que derivó en detonaciones de arma de fuego.

Tras el disparo, se desplegó un operativo en la zona, por lo que hubo movilización de efectivos de la SSC CDMX en las inmediaciones del panteón y calles aledañas.

