García Harfuch da primeros informes del asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan

El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan no quedará impune, promete el Gabinete de Seguridad, luego de una reunión en la que estuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, entre otros.

Carlos Manzo fue asesinado a balazos, en un ataque directo, en plena celebración del Día de Muertos en el Centro Histórico de Uruapan. El asesino fue abatido en el lugar de los hechos y otras dos personas fueron detenidas, pero la investigación apenas comienza.

García Harfuch da primeros detalles por el asesinato de Carlos Manzo

En una conferencia de prensa este domingo 2 de noviembre, García Harfuch informó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, el arma que se utilizó está relacionada con grupos delictivos que operan en la región (uno de ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación).

De igual manera, informó que Carlos Manzo contaba con un equipo de protección asignada, la cual fue reforzada con 14 elementos de la Guardia Nacional y personal municipal, considerando que desde que comenzó a ejercer su cargo en septiembre de 2024, fue víctima de múltiples amenazas de muerte.

Por otro lado, analizando los videos del C5, lograron identificar los movimientos del asesino en el lugar de los hechos; siguen entrevistando a testigos y están solicitando todos los videos que haya del atentado.

Claudia Sheinbaum habla del asesinato de Carlos Manzo

Además de condenar el asesinato, al presidenta expresó sus condolencias con familiares y seres queridos por la pérdida. Asimismo, aseguró que no habrá impunidad por este delito y que garantiza un apoyo total al estado de Michoacán .

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida.



Desde el momento en que se tuvo conocimiento de este… pic.twitter.com/DQQh4I3dgd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 2, 2025

Gobernador Ramírez Bedolla asiste al funeral de Carlos Manzo

Carlos Manzo era uno de los políticos más queridos de México, con el respaldo casi total de la gente en Uruapan. Durante su gestión, Manzo nunca dudó en acusar a políticos de otras administración de ser corruptos y de tener nexos con el crimen organizado; incluso llegó a acusar al gobernador de Guanajuato, Alfredo Ramírez Bedolla , de estas malas prácticas.

Considerando esto, cuando Bedolla se presentó en el funeral de Manzo, fue recibido con insultos por parte de la población, acusándolo de asesino y de cómplice, pidiendo que abandonara el lugar.

