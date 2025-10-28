Detienen a cuatro hombres por extorsión en Tabasco y decomisan armas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , informó que cuatro personas fueron detenidas tras un operativo en Tabasco como parte de la lucha para eliminar la extorsión.

A través de una publicación en redes sociales, el titular de la SSPC señaló que en el marco de la Estrategia Nacional para combatir el delito de extorsión se detuvo a cuatro hombres que realizaban cobro de piso y se aseguraron armas largas, equipo táctico y droga.

🚨#AlertaADN#OGH | En Tabasco fueron detenidos cuatro presuntos extorsionadores a quienes se les aseguraron armas largas, equipo táctico y droga https://t.co/EamIIixPRv — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 28, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo fue la detención de los delincuentes?

La detención de los cuatro hombres se realizó después de que durante recorridos de seguridad y vigilancia en la carretera Villahermosa-Macuspana, en la ranchería Dos Montes, del municipio de Centro, los agentes detectaran a cuatro personas con actitud sospechosa, motivo por el cual se hizo una inspección.

Aseguran mas de una tonelada de drogas en Sonora [VIDEO] Las drogas estaban escondidas en un supuesto cargamento de chiles

Decomisos de droga y armas largas

A los hombres se les aseguraron 200 envoltorios de plástico transparente que en su interior contenían hierba seca color verde con características a la marihuana , 50 bolsitas transparentes que en su interior contenían sustancia granulosa similares al cristal, armas largas con cargadores y cartuchos útiles, tres mochilas de color negro y una manta.

En la captura e investigaciones del caso participaron elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Fiscalía General, ambas de Tabasco.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

