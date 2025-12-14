César Duarte es vinculado a proceso por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita

El pasado 8 de diciembre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que César Duarte fue detenido luego de haber estado en libertad condicional por casi un año. Hoy, 14 de diciembre, un juez lo vinculó a proceso tras una larga audiencia, en donde también se dictaminó que el exgobernador de Chihuahua seguirá en prisión preventiva como medida cautelar.

La FGR detuvo a Duarte por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, específicamente, por agravio del erario público del estado de Chihuahua, con un desvío cercano a los 96 millones de pesos. Por lo pronto, la Fiscalía tendrá seis meses para presentar la investigación complementaria con pruebas en su contra para posteriormente determinar una sentencia.

Los desvíos millonarios de César Duarte

El exgobernador de Chihuahua tenía dos empresas a su nombre, que, entre el 2012 y el 2016, habían desviado 96 millones de pesos en un programa de apoyo al campo, que fue distribuido por la Secretaría de Hacienda de la entidad. Según la FGR, 73 millones fueron enviados directamente a cuentas de empresas en donde él fungía como accionista mayoritario.

Con esto, la jueza responsable decidió vincularlo a proceso, señalando que Duarte deberá permanecer en prisión preventiva en el penal del Altiplano, en la espera de su sentencia. Cabe destacar que, anteriormente, Duarte había sido encarcelado en Estados Unidos y extraditado a México, acusado por los delitos de peculado y asociación delictiva, pero su defensa consiguió tenerlo en libertad condicional.

Fue hasta el 4 de octubre del 2024 cuando las autoridades mexicanas tramitaron ante el gobierno estadounidense la autorización para procesar a Duarte por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, la cual fue aceptada el 4 de diciembre y provocó que ya haya sido vinculado a proceso.

Detienen a César Duarte, exgobernador de Chihuahua

