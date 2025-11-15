Capturan a un hombre y decomisan más de 2 mil dosis de drogas

En un operativo conjunto realizado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, elementos de ambas instituciones detuvieron a un presunto integrante de la delincuencia organizada y aseguraron material ilícito en Hermosillo, como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la entidad.

Personal naval realizaba patrullajes de prevención cuando encontraron a un hombre que mostró actitudes evasivas, lo que generó sospechas. Al proceder con la revisión del individuo, los oficiales encontraron aproximadamente mil 610 envoltorios con hierba verde y seca, que por sus características se asemejan a la marihuana, así como mil 016 dosis de una sustancia que podría ser metanfetamina.

En el lugar también se aseguraron un vehículo, presuntamente utilizado por el detenido para transportar la droga, que quedó bajo custodia de las autoridades.

El detenido, junto con los narcóticos y el vehículo, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se integrara la carpeta de investigación. La Semar resaltó que este tipo de resultados son el fruto de la coordinación interinstitucional y el trabajo constante de vigilancia, que busca inhibir las actividades delictivas en la región.

