Se registra movilización de emergencia en la colonia Gertrudis Sánchez en la GAM por detonaciones de armas de fuego
Elementos de la SSC CDMX y paramédicos atendieron un llamado de emergencia en calle Norte 70 y Oriente 121 de la colonia Gertrudis Sánchez en la GAM.
- Un hombre de 30 años de edad perdió la vida tras una balacera en la colonia Gertrudis Sánchez en la GAM
- Reportes sugieren que la víctima se dirigía a un gimnasio cuando fue interceptado por dos sujetos
- La víctima se encontraba junto a su pareja sentimental
- El hombre murió en el lugar de los hechos derivado de los impactos de bala
- La zona quedó asegurada por la SSC CDMX durante varios minutos
- Autoridades buscan a los responsables del ataque
