Se registra movilización de emergencia en la colonia Gertrudis Sánchez en la GAM por detonaciones de armas de fuego

Un hombre de 30 años de edad perdió la vida tras una balacera en la colonia Gertrudis Sánchez en la GAM

Reportes sugieren que la víctima se dirigía a un gimnasio cuando fue interceptado por dos sujetos

La víctima se encontraba junto a su pareja sentimental

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

El hombre murió en el lugar de los hechos derivado de los impactos de bala

La zona quedó asegurada por la SSC CDMX durante varios minutos

Autoridades buscan a los responsables del ataque

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.