Se registra movilización de emergencia en la colonia Gertrudis Sánchez en la GAM por detonaciones de armas de fuego

Elementos de la SSC CDMX y paramédicos atendieron un llamado de emergencia en calle Norte 70 y Oriente 121 de la colonia Gertrudis Sánchez en la GAM.

Publicado por: Yael Toribio

  • Un hombre de 30 años de edad perdió la vida tras una balacera en la colonia Gertrudis Sánchez en la GAM
  • Reportes sugieren que la víctima se dirigía a un gimnasio cuando fue interceptado por dos sujetos
  • La víctima se encontraba junto a su pareja sentimental

  • El hombre murió en el lugar de los hechos derivado de los impactos de bala
  • La zona quedó asegurada por la SSC CDMX durante varios minutos
  • Autoridades buscan a los responsables del ataque

CDMX
