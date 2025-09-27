Padre de Nicole pide justicia; fiscalía investiga a la mamá y al médico
Familiares y colectivos convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia por el caso de Paloma Nicole, menos que murió tras someterse a una cirugía estética.
- La Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Durango (COPRISED), indicó que la mamá de la menor firmó el consentimiento para que se sometiera a la cirugía estética.
- La menor de 14 años murió durante una cirugía estética para que le implantaran mamas y le realizaran una lipoescultura.
- Se tiene prevista una marcha para exigir justicia por Nicole este sábado en la avenida 20 de noviembre en el Centro Histórico de Durango.