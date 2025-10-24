En segunda balacera en CDMX, escolta frustra asalto y abate a presunto delincuente en la Cuauhtémoc

Durante la tarde de este viernes 24 de octubre y a pocas horas del ataque que se registró en Tepito, ocurrió una segunda balacera dentro de la colonia Juárez ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

Información recabada por adn Noticias y confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital del país, dieron a conocer que tras el reporte de las detonaciones por arma de fuego, elementos de seguridad y emergencia se movilizaron en las calles Nápoles y Londres para atender el caso.

¿Qué pasó en la alcaldía Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc?

De acuerdo con un breve informe emitido por la misma SSC CDMX, dos hombres que viajaban a bordo de un vehículo motorizado intentaron asaltar a un automovilista que circulaba por la zona, sin embargo, los delincuentes no se percataron de que la víctima iba acompañada de sus escoltas.

Fue en ese momento y en medio del asalto, que los escoltas de la víctima del asalto repelieron la agresión ocasionando que uno de los delincuentes quedara sobre la cinta asfáltica con manchas hemáticas y sin signos vitales.

Segundo delincuente se dio a la fuga tras balacera

Por su parte y de acuerdo con la información emitida por las autoridades capitalinas, luego de notar que su cómplice fue abatido por los guaruras de la víctima, el segundo presunto responsable del atraco huyó del lugar con rumbo desconocido en la misma capital de la República Mexicana.

Se dio a conocer que al momento, se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con el paradero del segundo delincuente. Por su parte, el escolta involucrado en los hechos fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para rendir su declaración y deslindar responsabilidades.

Viernes negro deja a 4 personas sin vida tras balaceras en CDMX

Vale la pena mencionar que este segundo hecho ocurrió un par de horas después del asesinato de tres personas en la colonia Morelos de la misma alcaldía Cuauhtémoc.

Información dada a conocer, señaló que un hombre de 23 años de edad fue atacado de manera directa junto con uno de sus acompañantes. Se detalló que ambas personas perdieron la vida.

Por su parte, un tercer sujeto que transitaba por el lugar de los hechos al momento de la agresión, fue alcanzado por una bala perdida ocasionalmente también la muerte sobre el Eje 1 Norte.

