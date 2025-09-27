Reportan la detención de la madre y padrastro de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

La reportera Rosy Cervantes de Azteca Durango informó la detención de la madre y el padrastro de Paloma Nicole , una joven de 14 años que falleció tras ser sometida a una cirugía estética sin consentimiento de su padre.

Los implicados fueron identificados como Paloma “E” y Víctor “R”, quienes habrían participado en la realización del procedimiento que derivó en la muerte de la adolescente.

Aunque las autoridades no han revelado detalles sobre los cargos, se espera que en las próximas horas se amplíe la información. La detención ocurrió el sábado y se enmarca en la investigación que busca esclarecer el caso que ha causado indignación en la sociedad.

El caso de Paloma Nicole

Carlos Arellano, padre de la menor, denunció públicamente que nunca autorizó la operación estética. Según su testimonio, la madre de Paloma Nicole le dijo que viajarían a la sierra de Durango el 11 de septiembre para aislarse por un supuesto contagio de Covid-19, motivo por el cual estarían incomunicados.

El 15 de septiembre, Arellano recibió una llamada de su exesposa, quien le informó que la joven estaba hospitalizada en la Clínica Santa María de Durango. Al llegar al lugar, encontró a su hija en estado de coma, intubada y con un diagnóstico inicial relacionado con complicaciones por Covid-19.

Hallazgos que revelaron la cirugía

Durante el velorio, el padre observó cicatrices quirúrgicas en el cuerpo de su hija, lo que levantó sospechas de un procedimiento estético. Posteriormente, exigió a la Fiscalía que se investigara la causa real de la muerte.

El informe médico forense reveló que Paloma Nicole falleció a causa de un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, condiciones que, de acuerdo con especialistas, pudieron estar relacionadas con complicaciones durante una cirugía estética.

