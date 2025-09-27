inklusion.png Sitio accesible
ADN 40
TV En Vivo
adn_header_824x291_01.png
Seguridad
Nota

Reportan la detención de la madre y padrastro de Paloma Nicole, adolescente fallecida tras cirugía estética en Durango

El padre de Paloma Nicole denunció que la cirugía estética se hizo sin su consentimiento y exige justicia por la muerte de su hija.

padres de paloma nicole
Especial/redes sociales
Actualizado el 27 septiembre 2025 16:33hrs 1 minutos de lectura.
Compartir:
Escrito por: Ximena Ochoa

La reportera Rosy Cervantes de Azteca Durango informó la detención de la madre y el padrastro de Paloma Nicole , una joven de 14 años que falleció tras ser sometida a una cirugía estética sin consentimiento de su padre.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Los implicados fueron identificados como Paloma “E” y Víctor “R”, quienes habrían participado en la realización del procedimiento que derivó en la muerte de la adolescente.

Aunque las autoridades no han revelado detalles sobre los cargos, se espera que en las próximas horas se amplíe la información. La detención ocurrió el sábado y se enmarca en la investigación que busca esclarecer el caso que ha causado indignación en la sociedad.

El caso de Paloma Nicole

Carlos Arellano, padre de la menor, denunció públicamente que nunca autorizó la operación estética. Según su testimonio, la madre de Paloma Nicole le dijo que viajarían a la sierra de Durango el 11 de septiembre para aislarse por un supuesto contagio de Covid-19, motivo por el cual estarían incomunicados.

Padre de Nicole pide justicia; fiscalía investiga a la mamá y al médico

[VIDEO] Familiares y colectivos convocaron a una marcha pacífica para exigir justicia por el caso de Paloma Nicole, menos que murió tras someterse a una cirugía estética.

El 15 de septiembre, Arellano recibió una llamada de su exesposa, quien le informó que la joven estaba hospitalizada en la Clínica Santa María de Durango. Al llegar al lugar, encontró a su hija en estado de coma, intubada y con un diagnóstico inicial relacionado con complicaciones por Covid-19.

Hallazgos que revelaron la cirugía

Durante el velorio, el padre observó cicatrices quirúrgicas en el cuerpo de su hija, lo que levantó sospechas de un procedimiento estético. Posteriormente, exigió a la Fiscalía que se investigara la causa real de la muerte.

Paloma Nicole
También te puede interesar:

El caso de Paloma Nicole, la adolescente que perdió la vida por una cirugía estética

El padre de la adolescente de 14 años denunció que su hija falleció tras una cirugía estética no autorizada en Durango; exige justicia contra clínica y médicos.

Seguridad
Ver nota

El informe médico forense reveló que Paloma Nicole falleció a causa de un edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia, condiciones que, de acuerdo con especialistas, pudieron estar relacionadas con complicaciones durante una cirugía estética.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Durango
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

Autor / Redactor

Ximena Ochoa

ximena.ochoa@tvazteca.com.mx