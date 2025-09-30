Detienen a tres hombres tras enfrentamiento con autoridades en Sinaloa

Fuerzas federales se enfrentaron con civiles armados en Sinaloa , dejando como saldo un agresor abatido y tres más detenidos, informó Omar Gracía Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las capturas se lograron gracias a recorridos de vigilancia en los poblados Lo de Bartolo y La Guamuchilera, donde participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la Republica (FGR) y Guardia Nacional (GN).

¿Cómo fue el operativo en Sinaloa para detener a tres hombres?

Durante patrullajes terrestres en las comunidades mencionadas, los efectivos detectaron a varios individuos armados que reaccionaron con disparos al notar la presencia de las autoridades. En respuesta, los agentes repelieron la agresión y controlaron la situación minutos después.

En acciones operativas realizadas en Sinaloa, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico repelieron una agresión y detuvieron a tres hombres en posesión de armas de fuego, cartuchos, cargadores, dosis de droga y un vehículo. Uno de los agresores perdió la vida. pic.twitter.com/35gwSFCnEF — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

¿Qué se aseguró durante el operativo en Sinaloa?

Los detenidos, de 21, 30 y 32 años de edad, fueron asegurados junto con tres armas cortas, dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles, 18 frascos con mariguana, una bolsa con cristal y una camioneta. A uno de los agresores lesionados se le brindó atención médica, pero al arribar los paramédicos confirmaron su muerte.

A los hombres se les leyeron sus derechos y, junto con el material asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público , quien se encargará de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación del caso.

