Terror en Sinaloa: Se desata riña en el Penal de Aguaruto; helicópteros sobrevuelan el área

Durante la mañana de este viernes 15 de agosto se dio a conocer que se registró una importante riña al interior del Penal de Aguaruto en el municipio de Culiacán, Sinaloa, lo cual generó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia para resguardar y controlar la zona.

Fue a través de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, que se dio a conocer que la riña se registró al interior del Centro Penitenciario Aguaruto, por lo cual se activó un importante operativo al interior del recinto.

Se desata balacera tras enfrentamiento entre reclusos del penal de Aguaruto [VIDEO] La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el enfrentamiento entre reclusos no dejó heridos ni personas fallecidas, pero se aseguraron armas.

¿Qué pasó en el Penal de Aguaruto en Sinaloa?

De acuerdo con medios locales de Sinaloa, poco después de las 10:00 de la mañana de este viernes 15 de agosto se recibió el reporte al 911 sobre el inicio de un enfrentamiento al interior del Penal de Araguato , lo cual generó la movilización de elementos federales y estatales para controlar la zona.

Se dio a conocer que testigos refirieron que se escucharon detonaciones de armas de fuego al interior del penal, por lo cual un helicóptero comenzó a sobrevolar la zona a niveles muy bajos, esto como parte de los operativos en cuestión.

Hasta el momento, las autoridades del estado no han dado a conocer mayor información sobre posibles personas lesionadas.

Reportan control del Penal de Aguaruto tras riña

Vale la pena mencionar que la misma Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa dio a conocer que de momento, la emergencia se encuentra completamente asegurada tras el inicio del enfrentamiento.

La situación ya se encuentra completamente controlada. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno están atendiendo la situación -se lee en el breve informe emitido por la SSP del Estado de Sinaloa.

¿Cuántas riñas han habido en el Penal de Aguaruto, Sinaloa?

Es importante señalar que a finales de julio se registró un hecho similar al interior del Penal de Araguato, el cual en ese entonces, dejó un saldo de tres internos sin vida producto de la riña.

Datos dados a conocer por medios nacionales señalan que desde 1999 a 2018 se habían registrado hasta 243 riñas al interior de este penal, cifras que han crecido exponencialmente en los últimos siete años.

