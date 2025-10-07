Capturan a integrante de “Los Chapitos” con armamento y vehículos blindados

Filiberto Hernández Monzón, presunto integrante de una célula delictiva vinculada con la facción de “Los Chapitos” del cártel de Sinaloa , fue detenido or autoridades federales.

De acuerdo con el gabinete de seguridad del gobierno de México, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia NacionalB (N), como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad y la paz en la región.

¿Qué incautaron durante la detención de Filiberto “N”?

La detención se realizó en los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras, Sinaloa.

Ahí se hallaron tres armas largas, mil 770 cartuchos de diferentes calibres, 37 cargadores, un paquete con marihuana, un paquete con cocaína, cuatro camionetas con blindaje artesanal, entre los que se encontraba una unidad apócrifa de una institución de seguridad federal, 42 artefactos explosivos improvisados, dos radios, seis chalecos con placas, cuatro cascos y ropa táctica.

Detienen en #Sinaloa a integrante de una célula delictiva y aseguran armas, cartuchos y droga. https://t.co/s9jOAKcXTz pic.twitter.com/xj5LXIneMm — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 7, 2025

Filiberto “N” fue fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.