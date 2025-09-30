inklusion.png Sitio accesible
Policía Cibernética advierte riesgos de compartir ubicación en Instagram

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una alerta debido a los riesgos que implica compartir la ubicación en tiempo real en redes sociales.

Publicado por: Itandehui Cervantes
  • La Policía Cibernética señala que esto puede exponer a los usuarios a riesgos de ciberacoso, hostigamiento y robo o allanamiento.
  • Se recomienda desactivar el GPS cuando no sea necesario y utilizas las herramientas de privacidad que ofrecen las redes sociales.
  • Para denuncias, asesoría o reportes contacta a la Policía Cibernética al número 55 5242 5100, extensión 5086.
CDMX
