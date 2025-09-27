inklusion.png Sitio accesible
Ataque en taller mecánico en Sinaloa, deja una víctima fatal y una menor de edad herida

Los hechos se registraron en la Colonia 5 de febrero ubicada en Culiacán, Sinaloa; el ataque se dio en un taller mecánico el pasado jueves 25 de septiembre.

Publicado por: Yael Toribio

  • Una mujer perdió la vida y su hija menor de edad, resultó herida
  • Las víctimas fueron trasladadas a la Cruz Roja del centro de la capital sinaloense
  • La menor fue herida de bala en el tórax y una de sus extremidades

  • El ataque se dio en un taller mecánico ubicado en la colonia 5 de febrero en Culiacán
  • La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó los decesos por el ataque ocurrido el pasado jueves 25 de septiembre
  • Autoridades mencionaron que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos

Sinaloa
