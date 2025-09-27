Ataque en taller mecánico en Sinaloa, deja una víctima fatal y una menor de edad herida

Una mujer perdió la vida y su hija menor de edad, resultó herida

Las víctimas fueron trasladadas a la Cruz Roja del centro de la capital sinaloense

La menor fue herida de bala en el tórax y una de sus extremidades

El ataque se dio en un taller mecánico ubicado en la colonia 5 de febrero en Culiacán

La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó los decesos por el ataque ocurrido el pasado jueves 25 de septiembre

Autoridades mencionaron que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos

