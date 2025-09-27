Ataque en taller mecánico en Sinaloa, deja una víctima fatal y una menor de edad herida
Los hechos se registraron en la Colonia 5 de febrero ubicada en Culiacán, Sinaloa; el ataque se dio en un taller mecánico el pasado jueves 25 de septiembre.
- Una mujer perdió la vida y su hija menor de edad, resultó herida
- Las víctimas fueron trasladadas a la Cruz Roja del centro de la capital sinaloense
- La menor fue herida de bala en el tórax y una de sus extremidades
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.
- El ataque se dio en un taller mecánico ubicado en la colonia 5 de febrero en Culiacán
- La Secretaría de Seguridad de Sinaloa confirmó los decesos por el ataque ocurrido el pasado jueves 25 de septiembre
- Autoridades mencionaron que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.