Sujeto intenta inyectar a una mujer en una dulcería
¿Qué tenía la jeringa? Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraron cómo un sujeto iba a aplicar una inyección a una mujer.
Publicado por: Marco Antonio Campuzano
- Hace meses se hizo viral un caso en el que sujetos inyectaban personas en el Metro de la Ciudad de México
- Ahora se detectó a una persona que quería hacer lo mismo, pero en un establecimiento comercial
- El propósito no está claro, aunque las autoridades señalan que podría ser para un robo o secuestro