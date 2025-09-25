inklusion.png Sitio accesible
Sujeto intenta inyectar a una mujer en una dulcería

¿Qué tenía la jeringa? Las cámaras de seguridad del establecimiento mostraron cómo un sujeto iba a aplicar una inyección a una mujer.

Publicado por: Marco Antonio Campuzano
  • Hace meses se hizo viral un caso en el que sujetos inyectaban personas en el Metro de la Ciudad de México
  • Ahora se detectó a una persona que quería hacer lo mismo, pero en un establecimiento comercial
  • El propósito no está claro, aunque las autoridades señalan que podría ser para un robo o secuestro
