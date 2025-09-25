Asaltos en el transporte público de la CDMX es una constante, así operan

Usuarios del transporte público son víctimas de asaltos en la Ciudad de México. Algunos de ellos han resultado lesionados al tratar de escapar de los delincuentes.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, el segundo delito más frecuente a nivel nacional es el robo o asalto en la calle o transporte público

La población trata de no salir en la noche

Los usuarios piden mayor vigilancia en la CDMX