Recapturan a Marvin “N” al sur de la CDMX tras su corta fuga del Reclusorio Oriente

La fuga de preso ocurrida el martes 23 de septiembre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente generó una intensa movilización policiaca en toda la CDMX.

Marvin “N”, imputado por tentativa de homicidio, fue detectado como ausente durante el pase de lista nocturno, lo que activó de inmediato los protocolos de búsqueda al interior y exterior del penal.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informaron que el operativo incluyó la revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas a custodios y la presentación del director del Reclusorio ante el Ministerio Público. La presión aumentó debido a la gravedad del caso, pues el interno había sido detenido en febrero por atacar a vecinos con un cuchillo y un tubo en la alcaldía Magdalena Contreras.

¿Cómo fue recapturado Marvin “N”?

De acuerdo con el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, los trabajos de inteligencia y la coordinación entre policías de proximidad, el Sistema Penitenciario y la Subsecretaría de Inteligencia permitieron localizar al prófugo en la misma alcaldía Magdalena Contreras, menos de 24 horas después de su escape.

Derivado de trabajos de investigación y de los seguimientos realizados por mis compañeros del Sistema Penitenciario, de la policía de proximidad y de la Subsecretaría de Inteligencia de la @SSC_CDMX, hace unos momentos, en @ALaMagdalenaC, fue detenido Marvin "N" quien el día de… pic.twitter.com/OBwJItUTt6 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 25, 2025

El funcionario aseguró que no habrá impunidad y que la acción representa un mensaje claro, la CDMX busca garantizar la seguridad en sus centros penitenciarios. La ciudadanía también jugó un papel importante, pues la colaboración vecinal aportó información clave para dar con el paradero del evadido.

¿Qué pasará con los custodios y directivos del Reclusorio?

El caso abrió una investigación administrativa interna contra custodios y directivos del penal. Todos fueron presentados ante el Ministerio Público, mientras se analizan posibles omisiones en los controles de seguridad.

La SSC también anunció medidas de reforzamiento en el Reclusorio Oriente y en otros centros de reclusión de la capital, con el objetivo de evitar nuevos incidentes que comprometan la seguridad y el orden.

¿Qué sigue en la investigación?

La Fiscalía capitalina determinará si Marvin “N” enfrenta nuevas imputaciones por su fuga, lo que se sumaría a su proceso por tentativa de homicidio. Además, se espera que en los próximos días se den a conocer las sanciones para los funcionarios implicados en el caso.