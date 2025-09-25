Juan Alberto Camarillo, jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato, fue asesinado

Juan Alberto Camarillo, jefe de Unidad de Tramitación Común de la Fiscalía de Guanajuato , fue asesinado este jueves en la carretera San Felipe-Dolores Hidalgo.

Los hechos ocurrieron a la altura de la comunidad de La Estancia, cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba.

De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes hicieron bajar del vehículo al agente de la fiscalía y a uno de sus acompañantes, a quienes atacaron a balazos. Posteriormente, incendiaron la camioneta. El cuerpo de Camarillo quedó tirado a un lado de la carretera, mientras que la persona lesionada fue llevada a un hospital para recibir atención médica.

La situación generó una fuerte movilización policíaca. Al sitio arribaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, personal de la Fiscalía y ambulancias de la Cruz Roja para resguardar la escena y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades corroboraron el fallecimiento de Camarillo y notificaron que otra persona estaba gravemente lesionada.

¿Qué dijo la Fiscalía de Guanajuato?

Mediante un comunicado oficial, la Fiscalía de Guanajuato lamentó y condenó el ataque, calificándolo de cobarde y premeditado. Asimismo señaló que Juan Alberto fue un servidor público ejemplar, comprometido con su labor, que dio la vida en cumplimiento de sus responsabilidades.

Su muerte no solo representa una pérdida irreparable para esta Fiscalía, sino una afrenta directa contra el Estado y la legalidad. No vamos a permitir que quienes hacen cumplir la ley sean asesinados por ejercer su deber. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con corporaciones de seguridad estatales y federales, ya realiza actos de investigación con el firme objetivo de identificar, ubicar y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen. La fuerza del Estado se hará sentir, porque no habrá impunidad. Cada ataque contra un servidor público en el cumplimiento de su deber será respondido con la aplicación plena y enérgica de la ley -indicó.

Tanto la Fiscalía estatal, como las autoridades locales y federales, ya investigan los hechos para dar con los responsables.

Cabe destacar que la región atraviesa un período crítico de inseguridad, con Guanajuato encabezando las cifras de homicidios dolosos en el país.

¿Quién era Juan Alberto Camarillo?

Juan Alberto era el encargado de la coordinación en municipios como San Felipe, Ocampo, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión.

En 2020, Camarillo fue nombrado como titular en la Visitaduría General de la Fiscalía de San Luis Potosí, relevando a Luis Fernando Luna Aguilar. También estuvo a cargo de la Fiscalía Anticorrupción del estado tras la renuncia de Jorge Alejandro Vera Noyola.

