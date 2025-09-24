Capturan a “El Silencio”, jefe de plaza del CJNG acusado de secuestrar a dos agentes federales

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Genaro “N”, alias “El Silencio”, en Uriangato, Guanajuato, quien es acusado secuestrar a dos agentes de la SSPC, además de ser investigado como generador de violencia en la zona por delitos de homicidios.

Los agentes fueron secuestrados el pasado 4 de septiembre en el municipio de Álvaro Obregón, también en el estado de Michoacán, sin embargo, gracias al operativo de seguridad que se activó al instante, los elementos Josselyn Herrera y Carlos Calderón fueron encontrados horas después con vida.

¿Quién es Genaro “N”, alias “El Silencio”?

También conocido como “El Manotas”, se trata de un delincuente de alta prioridad que operaba en los estados de Guanajuato y Michoacán, relacionado con delitos de robo de cajeros automáticos, actividades de narcomenudeo, extorsión y homicidio calificado.

Genaro es identificado como un miembro de importancia del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) en la región Bajío Cuitzeo. Es señalado por coordinar la extorsión de comerciantes y choferes de transporte público, así como la venta y distribución de droga, robo de vehículos, secuestro y homicidio.

“El Silencio” también sería uno de los principales generadores de violencia en la zona, considerando que su facción del CJNG tiene disputas con otros grupos delictivos como Los Caballeros Templarios y Grupo X en Michoacán.

En Uriangato, Guanajuato, fue detenido Genaro “N”, alias “El Silencio”, identificado como uno de los generadores de violencia en Michoacán y Guanajuato, y objetivo prioritario de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Así fue la captura de “El Silencio”

Gracias a trabajos de inteligencia e investigación, con la coordinación de las diferentes instituciones de seguridad, se logró la detención de Genaro “N”. Simplemente utilizaron la información brindada y establecieron acciones de vigilancia en las calles de Uriangato.

Los agentes lo identificaron y le marcaron el alto. Lo detuvieron y lo pusieron a disposición del Ministerio Público correspondiente, para definir su situación legal y comenzar las investigaciones correspondientes que podrían dejarlo en la cárcel durante varios años.

