Interpol emite ficha roja por el Contralmirante Fernando Farías, implicado el tráfico de combustible

La Organización Internacional de Policía Criminal ( Interpol ) activó una ficha roja para localizar y detener al contralmirante Fernando Farías Laguna, implicado en una red de tráfico de combustible ilegal vinculada a la Marina de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

La alerta tiene alcance en 192 países, marcando un caso inédito de búsqueda internacional de un alto mando naval por presunta corrupción y tráfico de hidrocarburos en México.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 🌍⚓️ Interpol (@INTERPOL_HQ) emite ficha roja para localizar y detener al contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado de liderar una red de contrabando de combustible pic.twitter.com/6Gy2JHN7pT — adn40 (@adn40) September 13, 2025

¿De qué se le acusa al Contralmirante Fernando Farías?

La medida surge tras investigaciones que lo vinculan con operaciones de huachicol en puertos como Altamira y Tampico, Tamaulipas , donde presuntamente se traficaban hidrocarburos de manera ilegal.

Fuentes federales detallan que la acción internacional contra Farías Laguna refleja la gravedad de su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero dentro de la dependencia.

Detienen a sobrino de exsecretario de Marina por robo de hidrocarburos [VIDEO] Al menos 14 funcionarios y empresarios fueron detenidos por red de robo de hidrocarburos, entre ellos destaca el sobrino del exsecretario de Marina.

Hermano de Fernando Farías ya fue detenido

Fernando es hermano del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido la semana pasada y actualmente preso en el penal del Altiplano. Ambos están implicados en la operación de buques que descargaban combustible ilegal , generando pérdidas millonarias para el Estado.

Aunque se emitió una orden de aprehensión contra Fernando, su captura temporalmente quedó suspendida tras un amparo promovido en agosto.

En su escrito, Farías Laguna relató que fue detenido brevemente por supuestos agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la Policía Federal Ministerial, quienes lo golpearon y exigieron dinero, antes de liberarlo.

Actualmente, continúa prófugo de la justicia, lo que motivó la ficha roja de Interpol.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.