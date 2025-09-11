inklusion.png Sitio accesible
Detienen a presunto operador financiero del CJNG

Elementos de seguridad federal capturaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Óscar “N”.

Actualizado el 11 septiembre 2025 15:49hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que capturaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Óscar “N”, señalado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del país.

En una acción encabezada por elementos de las secretarías de Defensa y Marina, con el apoyo de Guardia Nacional y la FGR, se logró la detención del hombre, el cual procedía de un vuelo de Barcelona, España.

Cárteles mexicanos
