Decomiso histórico: Semar asegura narcóticos valuados en más de 371 mil millones de pesos

Este miércoles 10 de septiembre la Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer que se realizó el decomiso de 1.6 toneladas de cocaína frente a las costas del estado de Guerrero, lo cual representa un golpe superior a los 371 mil millones de pesos para el crimen organizado y cárteles de la droga en el país.

A través de un comunicado oficial emitido por la misma secretaría se dio a conocer que las acciones fueron encabezadas por la misma Marina, esto en coordinación con otras dependencias al suroeste del municipio de Acapulco, Guerrero.

Desmantelan un laboratorio de droga en México y aseguran toneladas de metanfetamina [VIDEO] El titular de la SSPC informó que en una acción en conjunto entre Defensa, Semar, FGR y GN, se logró desmantelar un laboratorio más de metanfetamina.

¿Cómo fue el operativo antinarcóticos en las costas de Guerrero?

De acuerdo con la información dada a conocer por la Semar , en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Armada de México en funciones de la Guardia Costera, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las acciones se lograron luego de realizar recorridos de vigilancia marítima y aérea para dar seguimiento a rutas de presuntas embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas. Como parte de estos resultados, se identificaron y aseguraron 54 bultos tipo costalillas en los que se suelen comercializar este tipo de narcóticos.

¿A cuánto equivale la droga asegurada por la Semar en Guerrero?

De acuerdo con lo señalado por las autoridades federales de nuestro país, el aseguramiento de la droga equivale a un total de 371 mil 800 millones de pesos, lo cual representa un duro golpe para los grupos delictivos en México.

Y es que es importante mencionar que la cocaína es uno de los narcóticos más comerciales y distribuidos por miembros del crimen organizado, esto debido a su costo y fácil acceso para las personas.

¿A cuántas dosis de droga equivalía la droga asegurada?

De acuerdo con la información dada a conocer por la misma Semar, con las acciones de las autoridades de nuestro país se evitó que salieran en circulación alrededor de 3.2 millones de dosis de cocaína.

Suman más de 48 toneladas de cocaína aseguradas vía marítima en la administración

Vale la pena mencionar que con estos operativos suman un total de 48 toneladas aseguradas vía marítima en lo que va de la presente administración, lo cual representa miles de millones de pesos en pérdidas para los cárteles de la droga.

