Recapturan a interno que se fugó del Cereso de Hermosillo, Sonora

Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno permitió su localización y aprehensión.

@SonoraSeguridad
Actualizado el 26 agosto 2025 21:40hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Majo Santillán González

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora logró la captura de una persona que se había fugado del Centro de Reinserción Social (CERESO) Hermosillo 1, luego de que su ausencia fuera detectada durante el pase de lista rutinario en el área de celdas.

“La detención se logró mediante un operativo coordinado con corporaciones de los tres niveles de gobierno”, indicó.

Sonora
