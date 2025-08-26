Recapturan a interno que se fugó del Cereso de Hermosillo, Sonora
Un operativo coordinado entre corporaciones de los tres niveles de gobierno permitió su localización y aprehensión.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora logró la captura de una persona que se había fugado del Centro de Reinserción Social (CERESO) Hermosillo 1, luego de que su ausencia fuera detectada durante el pase de lista rutinario en el área de celdas.
“La detención se logró mediante un operativo coordinado con corporaciones de los tres niveles de gobierno”, indicó.
Captura Secretaría de Seguridad Pública a persona que se fugó del CERESO Hermosillo 1.— Secretaría de Seguridad Pública de Sonora (@SonoraSeguridad) August 27, 2025
La detención se logró mediante un operativo coordinado con corporaciones de los tres niveles de gobierno.
El detenido quedó a disposición del MP.#SSPSonora ¡Trabajamos por tu seguridad! pic.twitter.com/upJ6LI0EIu