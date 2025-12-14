“Héroe anónimo” se enfrenta a tirador en playa Bondi de Sídney; masacre es considerada terrorismo

Al menos 11 personas murieron y 29 resultaron heridas después de un acto de terrorismo en la playa Bondi de Sídney, Australia en donde la comunidad judía celebraba el inicio del Janucá.

Dos hombres fuertemente armados comenzaron a realizar disparos a los asistentes del evento, quienes disfrutaban con amigos o en familia del agua en un día caluroso. Rápidamente el pánico se apoderó de los visitantes.

¿Qué se sabe del ataque terrorista?

De acuerdo con el primer ministro estatal, Chris Minns, la masacre será considerada como acto de terrorismo debido a que el ataque fue diseñado especialmente contra la comunidad judía de Sídney. Uno de los atacantes murió, mientras que el otro fue detenido por un hombre, quien ahora es considerado como un "héroe".

En Bondi Beach, la playa más famosa de Sídney, quedaron los cuerpos de 10 personas, mientras que las personas heridas corrían por ayuda o trataban de ocultarse.

"Héroe" se abalanza sobre tirador

Un testigo de los hechos logró grabar cómo un hombre de camiseta blanca y pantalón oscuro que solo pasaba por el lugar tuvo el valor de enfrentarse a uno de los tiradores, a pesar de ir desarmado. Su misión: que el delincuente dejara de dispararle a las personas que se encontraban en la playa.

Aunque por varios momentos él y el tirador forcejean, al final logra quitarle el arma y logra derribarlo. Cuando el atacante se vuelve a incorporar, el civil le apunta con el rifle, pero este sale huyendo. Posteriormente fue detenido.

