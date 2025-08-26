Detienen a dos “piratas” tras robo en una plataforma de Pemex en Campeche

El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez, informó que dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo de equipos de una plataforma petrolera de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la Sonda de Campeche.

La detención fue realizada gracias a un operativo coordinado entre la Fiscalía de Tabasco, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Municipal de Comalcalco.

La detención se llevó a cabo tras una persecución en el agua

De acuerdo a un comunicado de prensa , los presuntos responsables, identificados como Juan Luis “N” y Johnny de Jesús “N”, intentaron escapar en una lancha tras ser ubicados en las inmediaciones de la laguna Mecoacán, en el municipio de Paraíso, Tabasco: sin embargo, fueron interceptados tras una persecución en el agua.

Autoridades recuperan equipos robados de la plataforma Sonda de Campeche

Conviene recordar que el pasado 18 de agosto se reportó el robo de varios equipos en una plataforma petrolera en la Sonda de Campeche . De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes ingresaron armados y efectuaron disparos para intimidar al personal de la instalación.

Posteriormente, “los piratas” huyeron con al menos 30 equipos de respiración autónoma, además de una embarcación menor utilizada para transportar el botín.

El fiscal Vázquez detalló que, gracias a trabajos de inteligencia, se pudo ubicar a los responsables y recuperar parte de lo sustraído. Entre lo asegurado se encuentran los equipos robados, la embarcación utilizada en la huida y un teléfono celular que servirá como evidencia.

Fiscalía General de la República toma el caso

Las autoridades subrayaron que el éxito del operativo se debió a la coordinación entre las distintas corporaciones federales y locales. Con base en lo que se lee, la Marina jugó un papel clave en la persecución acuática, mientras que la Policía de Investigación de Tabasco y la SSPC encabezaron las diligencias que permitieron cerrar el cerco contra los presuntos responsables.

El caso ya fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones debido a que se trata de un delito de carácter federal relacionado con el patrimonio de Pemex y la seguridad de instalaciones estratégicas.

Aumenta el robo de combustible en el país

Este tipo de hechos se suman a los constantes reportes de robo de hidrocarburos y equipos en instalaciones de Pemex en el Golfo de México.

De acuerdo con reportes de la propia paraestatal, los asaltos a plataformas representan un riesgo creciente no solo económico, sino también para la seguridad del personal que trabaja en las zonas marítimas.

Con la detención de los dos implicados, las autoridades esperan desmantelar a más integrantes de esta red delictiva dedicada al saqueo de infraestructura petrolera.

