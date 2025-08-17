Cae Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo de ‘Tony Tormenta’, en Tamaulipas; lo vinculan al Cártel del Golfo

Este domingo 17 de agosto, se confirmó que las autoridades mexicanas le dieron un duro golpe al crimen organizado con la detención de Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo de ‘Tony Tormenta', uno de los líderes del Cártel del Golfo.

La detención del hombre que fue identificado como el hijo de Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, se llevó a cabo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, por agentes estatales. Te contamos los detalles.

¿Cómo fue la detención de Ezequiel Cárdenas Rivera, hijo de Tony Tormenta?

Este domingo 17 de agosto, las autoridades mexicanas detuvieron a uno de los herederos de Tony Tormenta y presunto líder de la facción del Cártel del Golfo conocida como Los Escorpiones.

De acuerdo con el registro Nacional de Detenciones, Ezequiel Cárdenas Rivera, también coocido como Tormenta Junior, fue aprehendido por la Guardia Estatal de Tamaulipas, alrededor de las 12:55 de la madrugada,cuando se encontraba frente a una tienda OXXO, ubicada en la calle avenida 12 de marzo, en la colonia Villa Española en Matamoros, Tamaulipas.

Inmediatamente, las autoridades lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) y del MP federal.

¿Quién era Tony Tormenta?

Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, mejor conocido como Tony Tormenta, era hermano de Osiel Cárdenas Guillén , quien fue líder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, fue aprehendido en 2003 y extraditado a EUA en 2007. Tony Tormenta ascendió en el cártel y se dice que recibió el mando de la plaza de Matamoros, a finales de los 80.

De acuerdo con el Departamento de Estado de EUA, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, fue acusado en 2008, en el distrito de Columbia, por violaciones del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Secciones 959, 960 y 963, y del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 2, ya que se mencionaba que fue responsable de envíos de varias toneladas de marihuana y cocaína desde México a EUA. Tony Tormenta falleció en un tiroteo con las autoridades mexicanas en noviembre de 2010.

