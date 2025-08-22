Olvídate de las gomichelas: Habrá Ley Seca de seis días en CDMX

Habrá Ley Seca en la alcaldía Tlalpan de la CDMX durante seis días, por lo que se suspenderá la venta y consumo de bebidas alcohólicas por las festividades religiosas de la Iglesia de San Agustín de las Cuevas.

Así que si tenías pensado salir a echar una chelita en Tlalpan tendrás que esperar unos días más pues ningún establecimiento podrá vender bebidas alcohólicas.

Fechas donde habrá Ley Seca en Tlalpan

De acuerdo con la publicación de la Gaceta Oficial , la Ley Seca aplicará a partir de las 00:00 horas del martes 26 a las 00:00 horas del domingo 31 de agosto de 2025 en la colonia Tlalpan Centro.

Además, quienes no respeten la Ley Seca serán sancionados de conformidad con las disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la CDMX.

¿En qué establecimientos aplica la Ley Seca?

La Ley Seca aplicará para los establecimientos de venta y consumo de bebidas alcohólicas como:

Vinaterías

Tiendas de abarrotes

Supermercados

Tiendas de autoservicio

Tiendas departamentales

También aplica para establecimientos de hospedaje, clubs, cantinas, pulquerías, cervecerías, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta y salas de cine.

Además, esta prohibido el consumo y venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en os establecimientos que se instalen como parte de ferias, festividades populares y tradicionales en la vía pública.

Consulta la Gaceta Oficial del 21 de Agosto de 2025



🔗https://t.co/R844CTY4Jx pic.twitter.com/2AhDjLpIGD — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) August 21, 2025

¿En qué establecimientos no aplica la Ley Seca?

Se eximen de la aplicación de la Ley Seca en establecimientos mercantiles de impacto zonal y vecinas que expendan alimentos preparados, autorizados para la venta de bebidas alcohólicas al copeo en el horario que les permite su permiso.

Festividades religiosas de la Iglesia de San Agustín de las Cuevas

El 28 de agosto se celebra la fiesta de San Agustín en Tepecoacuilco de Trujano en Guerrero. Hay corridas de toros, danzas y música tradicional. Entre las danzas ejecutadas está la de Los moros, acompañados por una banda de música tradicional donde los participantes deben ir vestidos de rojo y azul, durante ella luchan entre sí por una mujer llamada Zulema, el diablo los va siguiendo y se alegra si hablan de él.

