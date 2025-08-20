Caso Danna Muñoz: Amiga manda mensaje sobre la ubicación de su cuerpo

El cuerpo de Danna Muñoz fue encontrado en una vivienda con el número 1384 del fraccionamiento Romanzza, en Chihuahua después de estar desaparecida desde el sábado 16 de agosto, día en que salió de fiesta. El mensaje de una de sus amigas alertó a la madre de la joven sobre la ubicación de cadáver, tras supuestamente presenciar los hechos y poder escapar de sus captores.

La desaparición de Danna Angelica Muñoz Rayón de 21 años movilizó a familiares y amigos luego de que la joven saliera de fiesta con unas amigas y ya no regresara a casa. Su caso causó conmoción en toda la entidad, pues se sumó a la lista de víctimas de la violencia.

“Señora, si está viendo esto, entre y busque en la parte de atrás”: El feminicidio de Danna Muñoz conmociona Chihuahua. La joven estaba reportada como desaparecida desde el 17 de agosto; un mensaje anónimo en redes sociales alertó a su familia. Recibió puñaladas en el corazón. pic.twitter.com/fo84QrFdL6 — Chikistrakiz (@chikistrakiz) August 20, 2025

¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo de Danna Muñoz en Chihuahua?

El cuerpo de Danna fue encontrado en el patio de la vivienda y trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), luego de que se solicitara una orden de cateo a un juez, pues mensajes de perfiles recién creados en Facebook mandaron mensajes a la familia sobre que el cadáver se encontraba en dicho domicilio y muy pronto iba a desaparecer.

Uno de los mensaje que recibió la madre de Danna Muñoz fue enviado por una de las amigas de la joven que aseguraba “había logrado escapar” y le pidió que entrara a la vivienda y buscara en la parte de atrás (el patio), ya que había presenciado lo ocurrido.

Discúlpeme que se lo diga. Yo soy su amiga, la que logró escapar. Y, señora, si está viendo esto, ya entre y busque en la parte de atrás. Yo miré todo lo que pasó -escribió la amiga de Danna.

¿Qué se sabe del secuestro de Danna Muñoz?

De acuerdo con los reportes, Danna Muñoz y su amiga fueron interceptadas por un hombres armados y llevadas a la casa, sin embargo, solo Miret “N”, como ha sido identificada la amiga, pudo escapar.

Investigan versión de la amiga de Danna Muñoz

El fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, señaló ante los medios de comunicación que Danna Muñoz murió a causa de heridas provocadas por arma blanca y su cuerpo presentaba laceraciones en su cuello.

Sobre la amiga de Danna, dijo que es una pieza clave de “todo lo que ocurrió" y hasta el momento no está detenida, pero sí se investiga su versión, la cual tiene muchas inconsistencias.

Destacó que existe la posibilidad de que no fuera la primera vez que Danna Muñoz y su amiga estuvieran en dicha vivienda y los hechos no se presentaran como se están narrando.

Detenidos por el caso Danna Muñoz en Chihuahua

Según medios locales, dos personas ya fueron detenidas a bordo de una camioneta blanca por el feminicidio de Danna Muñoz, tras un operativo sobre el Libramiento Oriente y trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

