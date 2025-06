EUA acusa al CJNG de matar a Valeria Márquez; un líder habría estado detrás del asesinato en TikTok

El femicidio de Valeria Márquez durante una transmisión en vivo de TikTok fue uno de los asesinatos más brutales de los últimos años. Miles de seguidores de la influencer fueron testigos del momento en el que alguien le disparó a la joven en tres ocasiones, mientras la influencer realizaba un live en la red social china.

Mientras las autoridades mexicanas realizan las investigaciones correspondientes, EUA acusa al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de estar detrás del feminicidio de Valeria Márquez. Te contamos los detalles.

Autoridades estadunidenses aumentan sanciones contra El Mencho y El Doble R

Este miércoles 18 de junio, por medio de un texto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro de EUA dio a conocer que el CJNG está detrás del asesinato de la famosa tiktoker jalisciense.

El Gobierno de EUA señaló al grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera, El Mencho, como generador de una epidemia de feminicidios, entre ellos, el de Valeria Márquez. Por esta razón, anunció nuevas sanciones contra el fundador del CJNG, cártel involucrado también con el campo de adiestramiento hallado en el Rancho Izaguirre en Jalisco.

EUA asegura que El Doble R estuvo detrás del asesinato de Valeria Márquez

Asimismo, el Departamento del Tesoro de EUA aseguró que el principal sospechoso del feminicidio de Valeria Márquez sería uno de los lugartenientes del CJNG, Ricardo “N” alias El Doble R.

El Doble R habría sido identificado como la ex pareja sentimental de la joven influencer, modelo y empresaria que fue asesinada, el pasado 13 de mayo, dentro de su salón de belleza. No obstante, la Fiscalía General de Jalisco insiste en que no existen indicios que señalen al capo como el asesino de Valeria Márquez.

Por su parte, el Gobierno de EUA asegura que el Cártel Jalisco Nueva Generación se maneja con una brutalidad tal que, “utiliza el asesinato como táctica para intimidar a sus rivales, incluyendo el envío de mensajes a otros cárteles mediante asesinatos selectivos de mujeres”.

