Hay “nuevo clásico”: Tigres vs América, Toluca vs Pumas y todos los juegos de la Jornada 5 de Liga MX

Conforme pasan los días, el torneo Apertura 2025 de la Liga MX va tomando forma en relación a los clubes que se colocan en lo más alto de la clasificación y aquellos que se quedan rezagados, por lo cual la Jornada 5 del campeonato podría volver a dejar movimientos interesantes en la tabla general.

Para esta nueva jornada se vivirán partidos de alta intensidad como el llamado “nuevo clásico de la Liga MX”, así como el choque del vigente campeón contra uno de los llamados grandes del futbol mexicano.

Partidos relevantes de la Jornada 5 de la Liga MX

Entre los partidos más interesantes que se vivirán en esta Jornada 5 de la Liga MX sin lugar a dudas se encuentra el Tigres vs América, cotejo que aficionados de Nuevo León han querido catalogar como “el nuevo clásico” del futbol mexicano.

Entre los otros compromisos destaca el también el Chivas vs Juárez, Cruz Azul vs Santos Laguna y el Toluca vs Pumas, los cuales se vivirán este mismo fin de semana en horarios diferentes entre sí.

Fechas de los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX

Será el Viernes Botanero el encargado de arrancar con la actividad de la jornada, pues se disputará el Puebla vs Atlético de San Luis y el Necaxa vs León.

Para el sábado 16 de agosto se vivirán los partidos Chivas vs Juárez, Cruz Azul vs Santos, Toluca vs Pumas, Pachuca vs Tijuana y el mismo Tigres vs América, por lo cual será esa fecha la más cargada de la actividad futbolística en el país en este fin de semana.

En cuanto al domingo, cerrarán la Jornada 5 los partidos Querétaro vs Atlas y el Monterrey vs Mazatlán.

Horarios y señales de transmisión de los partidos de la Jornada 5 de la Liga MX

Puebla vs Atlético de San Luis: a las 19:00 horas del viernes 15 de agosto por Azteca 7

Necaxa vs León: a las 21:00 horas del viernes 15 de agosto por Ateza 7

Chivas vs Juárez: a las 17:00 horas del sábado por Prime Video

Cruz Azul vs Santos: a las 19:00 horas del sábado por VIX

Pachuca vs Tijuana: a las 19:00 horas del sábado por Tubi

Tigres vs América: a las 19:00 horas por Azteca 7

Toluca vs Pumas: a las 21:00 por TUDN

Querétaro vs Atlas: a las 16:00 horas del domingo 17 de agosto por Caliente TV

Monterrey vs Mazatlán: a las 18:00 horas por VIX

¿Cómo va la tabla general de la Liga MX antes de la Jornada 5?

Hasta antes de que iniciara la Jornada 5, la parte alta de la tabla general de la Liga MX marcha de la siguiente manera:

Pachuca con 12 puntos

Tigres con 9 puntos

Toluca con 9 puntos

Monterrey con 9 puntos

Cruz Azul con 8 puntos

América con 8 puntos

Santos con 6 puntos

Necaxa con 5 puntos

Mazatlán con 5 puntos

Tijuana con 5 puntos

