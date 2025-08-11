Vinculan a proceso a presuntos responsables del secuestro y asesinato del niño Fernando en Los Reyes, La Paz

Fernando , un niño de tan solo cinco años, fue asesinado en el municipio de La Paz, luego de haber sido secuestrado como amenaza para su madre, quien tenía una deuda de mil pesos. El pasado 4 de agoso hallaron su cuerpo sin vida y ahora su caso avanza en la Fiscalía del Estado de México (Edomex), en donde ya vincularon a proceso a tres presuntos responsables.

Lilia “N”, Carlos “N” y Ana Lilia “N” fueron vinculados a proceso, pero solo por el delito de desaparición, todavía no por el de asesinato; deberán seguir el caso en prisión preventiva, a la espera de que culminen las investigaciones y se determine su situación legal con claridad.

Vinculan a proceso a supuestos secuestradores del niño Fernando

El lunes 11 de agosto se retomó la audiencia del caso Fernando, la cual había sido aplazada el viernes pasado; el juez dictaminó que los presuntos culpables sí serían vinculados a proceso, pero que todavía se necesitaba tiempo para conseguir más pruebas.

Por lo pronto, se espera que continúe el proceso judicial en contra de los detenidos, para que también puedan ser vinculados por el delito de homicidio en agravio, considerando que el reporte forense indica que perdió la vida por un traumatismo craneoencefálico luego de varios días de maltrato.

Caso de niño Fernando crea nueva unidad en Fiscalía de Edomex

Un caso tan terrible como el de Fernando no puede pasar desapercibido por las autoridades y, de hecho, ya marcó un precedente, pues las FGJEM informó que van a crear la Unidad de Cercanía General y Atención Pronta a la Denuncia.

Esto como una respuesta ante las quejas de la ciudadanía por las complicaciones que existen al presentar una denuncia en el Ministerio Público; recordemos que la madre del menor asesinado informó que fue en al menos tres ocasiones a denunciar el secuestro de su hijo, pero fue ignorada.

