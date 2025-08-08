Detienen a los asesinos del niño Fernando en Edomex; dictan prisión preventiva

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” por su presunta participación en la privación de la libertad y homicidio de Fernando , un niño de cinco años, ocurrido en el municipio de Los Reyes La Paz.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

El 28 de julio, el menor fue secuestrado en su domicilio en la colonia Ejidal El Pino como “garantía” por una deuda de mil pesos que su madre tenía con prestamistas de la zona.

De acuerdo con las investigaciones, las dos mujeres implicadas acudieron a reclamar el pago y, al encontrar al niño, lo retuvieron.

#Resultados. Agentes de la #FiscalíaEdoméx, en conjunto con elementos de la @SEMAR_mx y de la Policía Municipal de #LaPaz, ingresaron a un penal estatal a tres integrantes de una familia identificados como Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, quienes son investigados por su… pic.twitter.com/GqPa4kaAj5 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 8, 2025

Madre del niño Fernando señaló a las autoridades por ignorar denuncia

Ese mismo día, la madre acudió al DIF municipal y a las fiscalías de La Paz y Nezahualcóyotl, pero debido a sus dificultades en el habla no recibió atención inmediata.

La denuncia formal se presentó días después, cuando logró ser atendida en una unidad especializada en delitos de género. Para entonces, Fernando ya llevaba varios días privado de la libertad.

Vecinos de Fernandito, niño de 5 años asesinado por una deuda, exigen justicia a autoridades del Edomex [VIDEO] Una de las vecinas de los padres de Fernandito exigió justicia para el menor de 5 años luego de que fuera asesinado por una deuda de mil pesos en Edomex.

Hallazgo del cuerpo del niño Fernando; el caso que impactó al país

El 4 de agosto, personal de la FGJEM , en coordinación con la Secretaría de Marina y la policía municipal, realizó un cateo en el domicilio de los presuntos responsables. En el interior se localizó el cuerpo del menor en avanzado estado de descomposición, envuelto en bolsas.

El dictamen forense indicó que Fernando murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, presuntamente causado por un golpe con un objeto contundente. También presentaba signos de maltrato y desnutrición, después de permanecer sin alimento ni agua durante varios días.

¿Ya vinculación a proceso a los presuntos asesinos del niño Fernando?

Tras su detención, los tres implicados fueron presentados ante el Ministerio Público y posteriormente ante un juez del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

Se espera que la vinculación a proceso sea el próximo lunes 11 de agosto por los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado. Permanecerán en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

Vecinos y familiares realizaron un velorio en memoria de Fernando, instalando una carpa con juguetes, globos y veladoras. En la colonia Ejidal El Pino se colocó un memorial y se efectuaron manifestaciones frente a la fiscalía, exigiendo justicia y una actuación más rápida de las autoridades.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.