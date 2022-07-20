¿Qué es el virus de Marburgo, la amenaza igual de mortal que el Ébola?

Guinea reportó el primer caso de la enfermedad la provocada por el virus de Marburgo, el primero en África occidental, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que añadió que se trata de una enfermedad muy virulenta que provoca una fiebre hemorrágica.

La enfermedad causada por el virus de Marburgo, que pertenece a la misma familia responsable del Ébola, fue detectada menos de dos meses después de que Guinea declaró el fin de la epidemia de Ébola que empezó a comienzos de año.

Muestras sacadas de un paciente muerto este lunes y analizadas en el laboratorio en Guéckédou, así como en el Laboratorio nacional guineano de la fiebre hemorrágica se revelaron positivos al virus de Marburgo. Análisis complementarios efectuados por el Instituto Pasteur de Senegal confirmaron el resultado, indicó la OMS.

¿Cómo se transmite el virus de Marburgo?

La enfermedad del virus de Marburgo se transmite al hombre por murciélagos que se alimentan de frutas y se propaga en la especie humana por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, o con superficies y materiales, según la OMS.

Los primeros síntomas de la enfermedad por virus de Marburgo son dolores musculares, dolor de cabeza y conjuntivitis, seguidos de malestar en la garganta, vómitos, diarreas, erupciones cutáneas y hemorragias.

La enfermedad tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días, según la OMS, y después manifiesta sus síntomas de forma repentina, con una fiebre fuerte, cefaleas intensas y gran malestar.

No hay ninguna vacuna ni ningún tratamiento homologado a día de hoy. Según la OMS, se están desarrollando varios tratamientos a base de productos sanguíneos, terapias inmunitarias y tratamientos con medicamentos.

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