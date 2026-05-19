La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió declarar emergencia de salud pública internacional tras el radical aumento de contagios de ébola, cuya nueva cepa ya fue revelada: Se trata de Bundibugyo, que requiere prevención estricta.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, expresó su preocupación por la velocidad y escala de la epidemia ébola en la República Democrática del Congo y Uganda. Esto debido a que “todo apunta a que el brote es potencialmente mucho mayor que el que se detecta y notifica actualmente”.

🚨 PUBLIC HEALTH ALERT: With recent updates regarding the Ebola outbreak, staying informed and vigilant is our best line of defense.

​The current Bundibugyo strain requires strict prevention, as early detection saves lives. Here is what you need to know. pic.twitter.com/7ONWOTqUzH — Uganda Youth consortium 4 Antimicrobial Stewardshp (@UYCAS256) May 19, 2026

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¿Qué se sabe de la nueva cepa del ébola?

Tanto la OMS como el Ministerio de Salud de Uganda ya confirmaron que se trata de la cepa Bundibugyo, una de las más raras y muy poco conocidas. Se le llamó así por la provincia ugandesa de Bundibugyo, donde se identificó el primer caso durante el brote registrado entre 2007-2008.

¿Cuál es el índice de mortalidad de la cepa Bundibugyo?

Esta nueva cepa también tuvo un segundo brote en 2012 en la República del Congo. De acuerdo con un estudio global del ébola publicado en Revista de Infección y Salud Pública, Bundibugyo es capaz de matar entre el 30% y el 40% de las personas infectadas.

Es decir que es menos letal que la cepa del ébola llamada Zaire, que provoca la muerte en casi el 90% de los pacientes, pero sigue siendo un alto índice de mortalidad.

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