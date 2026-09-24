El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una de las infecciones que más ha marcado la historia de la salud pública y, aunque los tratamientos han avanzado muchísimo, la prevención sigue siendo una pieza clave.

Por eso, cualquier nueva alternativa para reducir el riesgo de adquirir el virus rápidamente llama la atención, y justo aquí aparece un medicamento del que probablemente comenzarás a escuchar mucho en México, pero ¿qué tiene de diferente? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué es el lenacapavir y para qué sirve?

El lenacapavir es un medicamento antirretroviral de acción prolongada que puede utilizarse como profilaxis preexposición (PrEP) para ayudar a prevenir la infección por VIH en personas que tienen riesgo de adquirir el virus.

Este 24 de septiembre de 2026, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó su registro sanitario en México para esta indicación, después de evaluar la evidencia disponible sobre su calidad, seguridad y eficacia.

Y aquí viene uno de los datos que más llaman la atención, pues, en lugar de tomar una pastilla todos los días, el esquema aprobado contempla aplicaciones subcutáneas dos veces al año, es decir, aproximadamente cada seis meses.

¿Cómo funciona el lenacapavir contra el VIH?

El medicamento pertenece a una clase de antirretrovirales conocidos como inhibidores de la cápside, la cual, es una estructura que protege el material genético del VIH y elementos que el virus necesita para replicarse.

El lenacapavir actúa sobre esta estructura e interfiere con distintas etapas del ciclo de vida del virus, en términos más sencillos: el medicamento busca impedir que el VIH pueda establecer una infección después de una posible exposición.

Y precisamente por su duración prolongada, el tratamiento preventivo puede reducir la necesidad de acordarse de una dosis diaria.

¿Es una vacuna contra el VIH?

Cabe destacar que esta no se tara de una vacuna contra el VIH, sino de un medicamento utilizado como PrEP, es decir, una herramienta de prevención antes de una posible exposición al virus.

Y tampoco es una cura para las personas que ya viven con VIH.

Cofepris autoriza la distribución de Lenacapavir

La Cofepris ya había autorizado desde 2023 un protocolo de investigación para evaluar la eficacia y seguridad del lenacapavir de acción prolongada administrado dos veces al año como PrEP, pero fue este 24 de septiembre de 2026 que se autorizó el registro sanitario en México.

México se suma así a otros países que ya cuentan con esta alternativa de prevención, entre ellos Estados Unidos, Brasil y países de la Unión Europea.

Ahora bien, una cosa es que el medicamento tenga autorización sanitaria y otra saber exactamente cómo, dónde y bajo qué esquema estará disponible para la población en México.

Esos detalles dependen de su implementación y de los mecanismos de acceso correspondientes.

La llegada del lenacapavir a México no significa que exista una vacuna contra el VIH ni que el virus tenga una cura, lo que cambia es que ahora exista una nueva alternativa de PrEP de acción prolongada, con una aplicación cada seis meses.

¿Cuántos contagios por VIH hay en México?

La importancia de contar con nuevas herramientas de prevención también se entiende al mirar las cifras: durante 2024, en México se diagnosticaron 18 mil 895 nuevos casos de VIH, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Para 2025, Censida reportó 13,625 nuevos diagnósticos acumulados al tercer trimestre en la plataforma SALVAR. Como estimación poblacional, la Secretaría de Salud señaló que en México alrededor de 380 mil personas viven con VIH; aproximadamente dos de cada diez no sabrían que tienen la infección.

Con la autorización del lenacapavir en México, la prevención del VIH suma una nueva alternativa de PrEP de aplicación semestral; ahora falta conocer cómo será su acceso y disponibilidad para las personas que puedan utilizarlo.

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