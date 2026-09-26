IMSS se equivoca y entrega a dos recién nacidas a familias distintas

El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) de Baja California confirmó que entregó por equivocación a dos recién nacidas a familias distintas, que fueron atendidas en el Hospital de Gineco Pediatría No.31, en Mexicali, Baja California.

“El Instituto ofrece una disculpa a ambas familias por este grave error y asume la responsabilidad de atenderlas”, señaló en el comunicado.

De acuerdo con el IMSS, el equipo del nivel central ha ofrecido acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las familias y está en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Estatal de Baja California para su vigilancia y acompañamiento.

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¿Qué se sabe de las bebés recién nacidas?

Hasta el momento no se conoce ni la identidad de las bebés ni de los padres y de acuerdo con el IMSS, se protegerán sus datos personales, por respeto a su privacidad.

El IMSS revisará todos los procedimientos de identificación durante la atención obstétrica y neonatal, y colaborará con las autoridades para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

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