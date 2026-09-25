Lenacapavir, la vacuna contra el VIH: países donde ya se aplica y cuándo llegará a México

¿Te imaginas que la prevención del VIH pudiera reducirse a una visita cada seis meses y no a estar pendiente de una pastilla todos los días? Suena a algo del futuro, pero el lenacapavir ya comenzó a cambiar la forma de prevenir el VIH en distintos lugares del mundo.

Y ahora que este medicamento también puso la mirada sobre México, hay varias preguntas sobre la mesa: ¿dónde ya se está aplicando?, ¿cómo funciona y qué falta para que llegue a los servicios de salud mexicanos?

Y como siempre, aquí en adn noticias te contamos todo lo que debes saber para que no te quedes con la duda.

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¿Qué es el lenacapavir, la vacuna preventiva contra el VIH?

Aunque en redes y algunas búsquedas se le conoce como la “vacuna preventiva contra el VIH”, hay una aclaración importante: el lenacapavir no es una vacuna, sino un medicamento antirretroviral inyectable que funciona como profilaxis preexposición (PrEP) para ayudar a prevenir la infección por VIH.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el lenacapavir como una opción adicional de PrEP para la prevención del VIH.

¿Cómo funciona el lenacapavir?

El lenacapavir es una PrEP inyectable de acción prolongada que se administra cada seis meses para reducir el riesgo de adquirir el VIH.

La gran diferencia es que este medicamento se administra cada seis meses para reducir el riesgo de adquirir el VIH, en lugar de tomar una pastilla todos los días.

Los resultados de los ensayos clínicos fueron especialmente relevantes, la OMS señala que el medicamento mostró una eficacia cercana al 100% para prevenir nuevas infecciones en los estudios que respaldaron su recomendación.

En uno de ellos no se registraron nuevas infecciones entre las participantes que recibieron lenacapavir; además, su aplicación semestral puede representar una alternativa para personas a quienes les resulta complicado mantener un esquema de prevención que requiere dosis más frecuentes.

Es importante tener en cuenta que el lenacapavir es una herramienta de prevención del VIH, no una vacuna, y su uso forma parte de las distintas opciones de PrEP disponibles.

¿En qué países ya se aplica el lenacapavir?

La aplicación del lenacapavir para prevenir el VIH ya comenzó en distintos países, especialmente en África.

Para abril de 2026, el despliegue había llegado a nueve países: Esuatini, Kenia, Lesoto, Mozambique, Nigeria, Sudáfrica, Uganda, Zambia y Zimbabue. En ese momento, seis ya habían comenzado sus programas: Esuatini, Kenia, Lesoto, Nigeria, Zambia y Zimbabue.

El despliegue continuó durante los meses siguientes; para junio de 2026, los nueve países africanos considerados como primeros adoptantes ya habían puesto en marcha el lenacapavir, de acuerdo con el Fondo Mundial.

Kenia, por ejemplo, comenzó su aplicación en febrero de 2026 y se convirtió en uno de los primeros países de África Oriental en ofrecer esta inyección de prevención del VIH.

¿Cuándo comenzará a aplicarse el lenacapavir en México?

Aquí está la pregunta que seguramente más interesa: ¿cuándo llegará el lenacapavir a México?

Si bien, el 24 de septiembre de 2026, la Cofepris autorizó el lenacapavir como la primera profilaxis contra el VIH de aplicación semestral, por lo que México ya cuenta con autorización sanitaria para esta alternativa de prevención.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre que un medicamento tenga autorización sanitaria y que ya esté disponible de manera general en los servicios de salud, hasta ahora no se ha anunciado una fecha oficial para el inicio de su aplicación general en México.

Por otra parte, la OPS informó que México está entre los 14 países de América Latina y el Caribe que podrán adquirir lenacapavir mediante sus Fondos Rotatorios Regionales.

La lista también incluye a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

La incorporación dependerá de los procesos regulatorios y programáticos de cada país, por lo que todavía falta conocer cómo se organizará su llegada a los servicios de prevención del VIH en México.

Así que, por ahora, lo que está confirmado es que México ya autorizó el lenacapavir para la prevención del VIH, pero eso no significa que la aplicación general haya comenzado, el siguiente paso será conocer cómo se integrará esta PrEP inyectable a los programas de prevención, quiénes podrán acceder a ella y cuándo comenzará su aplicación en los servicios de salud.

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