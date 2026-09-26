La donación de órganos es, sin duda, uno de los actos humanitarios más bonitos que una persona puede hacer, pues una decisión tomada en vida puede convertirse en una nueva oportunidad para alguien que espera un trasplante.

Aunque hablar de lo que ocurre después de la muerte no siempre es sencillo, dejar clara nuestra voluntad de donar puede hacer una enorme diferencia para otras personas y sus familias.

En la Ciudad de México, las autoridades buscan que cada vez más personas conozcan este proceso y se animen a hablar del tema con sus seres queridos.

Pero ¿cómo puedes registrarte como donador de órganos y qué implica realmente tomar esta decisión? Aquí en adn noticias te contamos.

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Donar es un acto de solidaridad que puede transformar una historia y brindar una nueva oportunidad de vida.



En este Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, reconocemos a quienes, con generosidad y esperanza, hacen posible que otras personas puedan… pic.twitter.com/VfJSiLO5e4 — ConsejeríaCDMX (@CDMXConsejeria) September 26, 2026

Más de 3 mil personas esperan un trasplante en CDMX

La cifra ayuda a entender por qué las autoridades buscan fortalecer la cultura de donación: actualmente hay 3 mil 314 personas en la Ciudad de México que esperan un trasplante, de ellas, 2 mil 392 necesitan un riñón, 783 una córnea, 125 un hígado y 14 un corazón, además, a nivel nacional son más de 17 mil 500 personas las que esperan un órgano o tejido para recibir un trasplante.

La CDMX cuenta, al mismo tiempo, con más de 50 mil donadores voluntarios registrados, una cifra que representa alrededor de una cuarta parte del registro nacional; siete de cada 10 son mujeres y 60% tiene entre 18 y 34 años.

Es decir, sí hay personas que han decidido dejar clara su voluntad de donar, pero todavía existe una brecha importante entre quienes esperan un órgano y quienes pueden convertirse en donadores.

¿Cómo registrarse como donador de órganos en CDMX?

Si después de informarte decides convertirte en donador voluntario, el trámite puede realizarse en línea mediante Llave MX, a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA).

Desde abril de 2026, el organismo habilitó esta modalidad para que las personas puedan manifestar su consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y células después de la muerte con fines de trasplante.

El proceso se realiza en la plataforma oficial de registro y, una vez completado, permite descargar la Tarjeta de Donador Voluntario, que sirve para expresar de manera clara la decisión.

El trámite es gratuito y puede hacerse desde cualquier lugar con acceso a internet.

¿Qué debo hacer después de registrarme como donador?

Aquí viene una parte importante: hablarlo con tu familia, pues las autoridades de salud recomiendan que las personas que decidan ser donadoras comuniquen su voluntad a sus seres queridos, para que conozcan la decisión y puedan respetarla durante un momento que puede ser especialmente difícil.

Así que no se trata solamente de llenar un registro, descargar una tarjeta y guardarla en el celular, si esta es una decisión que quieres tomar, también vale la pena tener esa conversación en casa.

Puede ser incómoda al principio, sí, pero dejar claro qué quieres puede evitar dudas en un momento mucho más complicado.

En el Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 🫀, conoce cuáles son los pasos para realizar este proceso > https://t.co/cony4tYbuO pic.twitter.com/o8V4hE4MxJ — UNAM (@UNAM_MX) September 26, 2026

¿Qué órganos y tejidos se pueden donar?

La donación depende de las condiciones médicas de cada persona y de las circunstancias en las que ocurre el fallecimiento.

En determinados casos de muerte encefálica pueden donarse órganos como corazón, pulmones, hígado, riñones, intestino y páncreas, además de distintos tejidos.

Entre estos se encuentran las córneas, huesos, piel, tendones y vasos sanguíneos; también existe la posibilidad de realizar determinados tipos de donación en vida, siempre que se cumplan los requisitos médicos y legales correspondientes.

Por eso, registrarse como donador no significa que automáticamente puedan utilizarse todos los órganos o tejidos, cada caso debe ser evaluado por profesionales de la salud y seguir los protocolos establecidos.

Una persona donadora puede ayudar a muchas más

La donación puede tener un alcance mucho mayor del que quizá imaginamos; de acuerdo con información difundida durante la campaña, una sola persona donadora puede beneficiar hasta a siete personas mediante sus órganos y a más de 75 a través de sus tejidos.

Y detrás de esos números hay algo mucho más difícil de medir: familias que reciben una oportunidad cuando parecía que las opciones eran cada vez menos.

Por eso las autoridades han insistido en que la donación no solo consiste en registrarse, sino también en hablar del tema y conocer cómo funciona el proceso.

¿Cuántos trasplantes se han realizado en CDMX durante 2026?

Mientras miles de personas continúan en lista de espera por un órgano, en la CDMX también se han realizado cientos de trasplantes durante 2026, dando una nueva oportunidad a pacientes que necesitaban un órgano o tejido.

Hasta septiembre de 2026 se reportan 738 trasplantes de córnea, 314 de riñón, 87 de hígado y 21 de corazón, considerando instituciones públicas y hospitales privados.

Además, la Ciudad de México cuenta con alrededor de 60 hospitales autorizados para realizar trasplantes, de acuerdo con la información presentada por autoridades capitalinas.

Las cifras muestran una realidad con dos caras: mientras miles de personas siguen esperando un órgano compatible, otras ya pudieron recibir el trasplante que necesitaban para continuar con su vida.

Ser donador de órganos es una decisión personal, voluntaria y altruista, nadie tiene que tomarla por presión ni porque alguien más lo haga; lo importante es informarse, conocer el proceso y, si así lo decides, dejar clara tu voluntad.

Y es que detrás de cada trasplante hay mucho más que una cifra: hay una persona que decidió ayudar y otra que esperaba una oportunidad para seguir adelante.

Si estás pensando en ser donador de órganos en CDMX, puedes informarte, registrar tu voluntad y hablarlo con tu familia; a veces, una conversación que parece difícil puede terminar dejando algo muy importante en claro: tu decisión sobre qué quieres que pase con tus órganos y tejidos cuando ya no puedas expresarlo por ti mismo.

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