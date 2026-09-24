Anticonceptivos masculinos: lista de cuáles son y el número de parejas que los usarían

Bajo el lema “la elección es una cuestión de igualdad de género”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsa los anticonceptivos masculinos para que no todo el peso caiga sobre la mujer.

De acuerdo con la organización, mejorar los accesos a métodos anticonceptivos e impulsarlos para los hombres, busca contribuir una selección más amplia de opciones para tomar mejores decisiones.

Según Pascale Allotey, directora del Departamento de Salud Sexual, Reproductiva, Materna, Infantil y Adolescente y Envejecimiento de la OMS, la anticoncepción no es una solución única para todos. Tanto hombres como las mujeres necesitan diferentes opciones que reflejen lo que a ciencia y la innovación puede ofrecer actualmente, sopesando elementos como la comunidad, el carácter invasivo, comportamiento, y accesibilidad del método.

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¿Cuántas parejas recurren a los métodos anticonceptivos de los hombres?

La OMS sostiene que los hombres tienen pocos métodos anticonceptivos:

Condones

Interrupción del coito

Vasectomía

¿Cuántas parejas usarían los anticonceptivos para hombres?

Es por ello que según los especialistas, solo el 30% de las parejas recurre a un método anticonceptivo masculino.

Aunque muchos pensarían que a los hombres no les agradaría la ida de usar nuevos anticonceptivos, más del 75% de las parejas que fueron encuestadas aseguraron que estarían dispuestas a usar un nuevo anticonceptivo, mientras que el 85% aseguraron que confiarían en sus parejas para asumir la responsabilidad de la anticoncepción.

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