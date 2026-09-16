IPN investiga relación entre la diabetes y el Alzheimer; hay patrones entre ambas enfermedades

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) investigan cómo la diabetes y el deterioro cognitivo podrían estar vinculados por alteraciones metabólicas que llegan al cerebro.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Los vínculos entre la diabetes y el Alzheimer

De acuerdo con el estudio, se analizó si la resistencia a la insulina puede extenderse al sistema nervioso central y favorecer procesos que se relacionan con el Alzheimer.

Fueron las científicas Martha Cecilia Rosales Hernández y Jessica Elena Mendieta Wejebe quienes estuvieron a cargo de este estudio donde buscaron establecer qué sucede cuando el organismo desarrolla resistencia a la insulina y cómo afecta al cerebro.

La diabetes descontrolada eleva los niveles de glucosa y puede alterar el metabolismo de otros carbohidratos y de los lípidos, esto a su vez genera inflamación y estrés oxidativo que dañan la barrera hematoencefálica pues permite que citocinas proinflamatorias incidan sobre el sistema nervioso central.

Se utilizó el concepto de “diabetes tipo 3” para estudiar la conexión entre la diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina y el deterioro cognitivo relacionado con el Alzheimer.

Es importante destacar que no significa que todas las personas con diabetes desarrollen problemas cognitivos, esto depende de la alimentación, la actividad física, el ambiente y genética.

Enzima GSK-3ß, clave en la investigación

Durante la investigación se encontraron varios blancos moleculares comunes entre la diabetes y el Alzheimer, entre ellos, la enzima GSK-3ß que se encarga del equilibrio de las células.

Con la resistencia a la insulina se eleva la actividad del GSK-3ß y hay un cambio que impide que la glucosa llegue de forma correcta a los músculos y al hígado alterando el transporte celular.

Además, la activación de esta enzima estimula mecanismos relacionados con la síntesis y acumulación del péptido beta-amiloide que integra las placas que se forman en el cerebro de pacientes con Alzheimer.

Aún se sigue realizando estudios y se espera que se lleven a cabo pruebas en ratones con distintas dosis y evaluaciones de memoria, aprendizaje y cambios cerebrales.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.