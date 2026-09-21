Los 5 remedios o hábitos para evitar enfermedades respiratorias en el inicio del otoño en la CDMX y Edomex

Las enfermedades respiratorias se vuelven una constante entre los habitantes de la CDMX y del Edomex una vez que comienza el otoño y la temporada de frío; por esta razón, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) emite una serie de recomendaciones para contrarrestar los efectos de los frentes fríos y las condiciones de contaminación de la CDMX y la Zona Metropolitana.

Si estás comenzando a sentir los efectos de la temporada de frío, sigue leyendo porque en adn Noticias, te compartimos los mejores consejos para que cuides de tu salud y la de tu familia.

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¿Cuáles son las 7 enfermedades respiratorias más comunes en CDMX y Edomex?

Las enfermedades respiratorias, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son aquellas que comprometen el sistema respiratorio de una persona; es decir, que afectan la vía aérea, desde la nariz y la garganta hasta los bronquios y los pulmones.

En la CDMX y en el Edomex, las enfermedades respiratorias más comunes entre la población son:

Infecciones respiratorias agudas

Resfriado común

Faringitis y amigdalitis

Rinitis y rinosinusitis

Influenza

Asma

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

@jbmvz enfermedades respiratoriasEnfermedades Respiratorias: Lo Que Debes Saber Descubre información clave sobre enfermedades respiratorias y cómo prevenirlas. shorts salud prevenci tratamiento gripeaviar ♬ sonido original - JBmvz - JBmvz

Los mejores remedios y hábitos para evitar enfermedades respiratorias

La temporada de frío se acerca y si no quieres que tu familia se contagie de alguna enfermedad respiratoria, te recomendamos poner en práctica los remedios o hábitos que sugiere la Secretaría de Salud de la CDMX.

Infusiones protectoras de miel, limón y jengibre : Puedes conseguir estos ingredientes en el mercado o incluso en sobres para té. La miel suaviza las mucosas irritadas , mientras que el limón y el jengibre aportan antioxidantes y tienen propiedades antiinflamatorias que te brindarán alivio.

: Puedes conseguir estos ingredientes en el mercado o incluso en sobres para té. , mientras que el limón y el jengibre aportan y tienen propiedades antiinflamatorias que te brindarán alivio. Vaporizaciones e inhalaciones con eucalipto y manzanilla: Estos remedios caseros con ingredientes naturales son muy efectivos, sobre todo en vaporizaciones, pues al humidificar las vías respiratorias superiores, ayudan a limpiar la contaminación acumulada.

Vestimenta en capas y protección de vías aéreas : La técnica de la cebolla consiste en usar varias capas de ropa para combatir el frío de la temporada. Asimismo, es importante que uses una bufanda o cubrebocas para evitar respirar el aire frío y contaminado de la mañana.

: La consiste en usar para combatir el frío de la temporada. Asimismo, es importante que uses una para evitar respirar el de la mañana. Alimentos ricos en vitamina C: Un buen shot de vitamina C ayudará a fortalecer tus defensas. Puedes consumir naranja, guayaba, mandarina y verduras verdes.

Lavado e higiene constante de mucosas: Usa suero fisiológico para limpiar tus fosas nasales y eliminar patógenos y alérgenos antes de que causen infección. No olvides el lavado de manos.

¿Por qué la contaminación aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias?

Lo que sucede es que la contaminación en la CDMX y algunas zonas del Edomex aumenta las probabilidades de contraer enfermedades respiratorias, porque los contaminantes dañan las defensas naturales de los pulmones e inflaman las vías aéreas de forma constante.

Más vale prevenir que lamentar, ¿no crees? Si vives en la CDMX y en el Edomex es importante que tomes medidas y modifiques algunos hábitos que te permitan prevenir las enfermedades respiratorias. De esta manera evitas molestias y gastos en medicamentos.

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