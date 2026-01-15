Enfermedades respiratorias en México durante la temporada invernal

En la época de frío estamos más expuestos a contraer virus respiratorios, algunos de los más comunes son:

Resfriado

Gripe

COVID-19

Faringitis

Bronquitis

Neumonía

Los grupos más vulnerables son los niños menores de 5 años, personas embarazadas y adultos mayores, especialmente aquellos con alguna enfermedad crónica.