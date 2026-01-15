Enfermedades respiratorias en México durante la temporada invernal
Durante el invierno es muy común que las personas enfermen, por ello, Protección Civil emite algunas recomendaciones.
En la época de frío estamos más expuestos a contraer virus respiratorios, algunos de los más comunes son:
- Resfriado
- Gripe
- COVID-19
- Faringitis
- Bronquitis
- Neumonía
Los grupos más vulnerables son los niños menores de 5 años, personas embarazadas y adultos mayores, especialmente aquellos con alguna enfermedad crónica.