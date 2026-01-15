inklusion.png Sitio accesible
Enfermedades respiratorias en México durante la temporada invernal

Durante el invierno es muy común que las personas enfermen, por ello, Protección Civil emite algunas recomendaciones.

Salud

Por:  Itandehui Cervantes

En la época de frío estamos más expuestos a contraer virus respiratorios, algunos de los más comunes son:

  • Resfriado
  • Gripe
  • COVID-19
  • Faringitis
  • Bronquitis
  • Neumonía

Los grupos más vulnerables son los niños menores de 5 años, personas embarazadas y adultos mayores, especialmente aquellos con alguna enfermedad crónica.

